9日から降り続いた大雨。押し寄せた土砂の撤去作業のため、福岡県福津市には災害ボランティアが駆けつけています。厳しい暑さの中での作業となっています。

■元木寛人アナウンサー

「強い日差しが照りつける中、ボランティアの人たちによって土砂の撤去作業が行われています。」



今回の大雨で被害を受けた福岡県福津市内殿（うちどの）地区です。NPO法人「日本九援隊」のボランティアが13日から、土砂の撤去や住宅の片付けにあたっています。





■作業をする人「せーの！」

大雨によって川があふれたこの地区では、およそ20軒の住宅で床上浸水などの被害がありました。



■福津市 内殿地区・江口知彦 区長

「まさか自分の区がこういう災害に遭うとは露ほどにも思っていなくて、青天の霹靂（へきれき）みたいな感じで、びっくりしました。水の怖さを思い知りましたね。」

■元木アナウンサー

「こちら、福津市内殿地区を流れる大内川です。現在、水位は低い状態ですが、大雨の時はこの水位があふれるほどの高さだったということです。」



■撮影者

「やばいやばい。あの川、氾濫したら一気にやもん。」

こちらの住宅では、10日午後5時ごろ、庭まで濁流が流れ込みました。水の勢いはブロック塀を倒すほどだったといいます。



■被災した人

「（塀が）バタンと倒れたから、うちの庭のものは流れていって、どこに行ったかわからない。」

14日は、福津市の隣、宗像市で最高気温が32.8℃になるなど、被災地は厳しい暑さとなりました。連日の作業は、暑さとの戦いでもあります。



■被災した人

「心臓バクバクするし、ふらふらするし、きのうも手が震えてきて。（ボランティアの存在は）もう本当にありがたいです。」



■日本九援隊・森上幸文さん

「首が一番冷えますね。ほっとする。」



ボランティアたちは、30分おきに休憩を取って作業しています。



■森上さん

「休憩と、熱中症は一番怖いのでそこだけは本当に慎重に。一日でも早く日常生活ができるように、頑張っていきたいと思っています。」

福岡県福津市の社会福祉協議会では、災害ボランティアを募集しています。対象は福岡県在住の人で、募集人数は1日50人です。活動内容は、被災した住宅の泥出し、清掃、家具や畳など重たい物の運搬です。



ボランティアの参加は、福津市社会福祉協議会のホームページから申し込んでください。活動中のケガなどに備えて、ボランティア活動保険への加入も忘れないようにしてください。