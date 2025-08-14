宝塚歌劇団雪組トップ朝美絢が14日、愛知・御園座で、主演公演「An American in Paris（パリのアメリカ人）」の初日を迎えた。

同作は1951年公開のミュージカル映画をもとに、2014年にミュージカル化。15年にはブロードウェーでも上演され、トニー賞4部門を受賞した。今回、宝塚でも上演されることになり、潤色・日本語脚本は石田昌也氏、演出・上演台本は指田珠子氏が担当した。

舞台は1945年、第2次世界大戦終結後のパリ。朝美演じる米国の軍人ジェリーは画家として新たな人生を歩み出そうとし、ショーマン志望のアンリ（瀬央ゆりあ）と作曲家志望のアダム（縣千＝あがた・せん）と出会い、意気投合。芸術を愛する者同士固い友情で結ばれていく。ある日、街角で一目ぼれしたダンサー志望のリズ（音彩唯＝ねいろ・ゆい）と運命的な再会を果たすが、アンリとアダムもまた、リズに思いを寄せていた。

朝美はリズに向ける愛情を情熱的かつコミカルに、また、アンリ、アダムとの友情に揺れ動く心のさまを繊細に演じた。

フィナーレでは瀬央、縣らを従え、華麗なダンスで魅了した。

公演は9月4日まで。