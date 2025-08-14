ビビアン・スー、イケメン息子の顔出しショット公開！ バックハグする仲良しな姿やおそろコーデ披露
台湾出身のタレントであるビビアン・スーさんは8月13日、自身のInstagramを更新。10歳の誕生日を迎えた息子の姿を披露しました。
【写真】ビビアン・スーのイケメン息子！
「Dalton君、10歳のお誕生日おめでとう」ビビアン・スーさんは、「息子よ〜10歳お誕生日おめでとう」と中国語でつづり、9枚の写真を載せています。カラフルで豪華なケーキの前で、ビビアンさんが10歳の誕生日を迎えた息子を後ろからハグする姿やおそろいキャップをかぶった姿などを披露。ビビアンさんの息子への愛情や2人の仲の良さが伝わってきます。
最後にビビアンさんは「息子を気にかけてる皆さん、ありがとうね」とファンへの感謝を伝えました。ファンからも「Dalton君、10歳のお誕生日おめでとう」と、息子の誕生日を祝福するコメントが多数寄せられています。
母の日の仲良し親子ショット！5月11日の投稿では、母の日に息子と互いの似顔絵を描き合う様子を投稿していたビビアンさん。何度も顔を見て観察しながら描き上げたようです。ビビアンさんの背中に抱きつく息子が無邪気でほほ笑ましい写真もあり、この投稿にはたくさんの「いいね！」が寄せられました。これからもビビアンさんの親子ショットが楽しみですね。(文:福島 ゆき)
