¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤Ï¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¤«¤±¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÎÌ£
¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¤Ë¥Ô¥¶¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤¬2025Ç¯8·î18Æü(·î)¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤ò²Ã¤¨¤¿Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸½Êª¤¬°ìÂÀè¤ËGIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤«³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼»Ë¾å½é¡¡¥Ô¥¶¤ÎÁêÊý¡ÖTABASCO®¥½¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤ß¤¬¸ú¤¤¤¿¡Ø¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³®¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡Ù | ¥«¥ë¥Ó¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡Ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ã¥«¥ë¥Ó¡¼
https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20250703140641
¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤¬ÀÖ¿§¤Î²½¾ÑÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤ä¥¿¥Ð¥¹¥³¤Î¾®ÉÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥¿¥Ð¥¹¥³¤Î¥í¥´¤ä¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¥Á¡¼¥ºÌ£¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1ÂÞÅö¤¿¤ê331kcal¡£
ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¶¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÉôÊ¬¤¬ÀÖ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¤Ë»ÀÌ£¤ä¿É¤ß¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Ì£¤Ç¤¹¡£¿É¤µ¤Ï¥Á¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¶ñ¹ç¡£¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤é¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤Î»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¥Ô¥¶¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¤Ò¤È¿¶¤ê¤«¤±¤¿Ì£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥¹¥³¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¡£
º£²ó¤Ï¥¿¥Ð¥¹¥³¤Î¾®ÉÓ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤ë¤È»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¿É¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¡Ö¥¿¥Ð¥¹¥³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿¶¤ê¤«¤±¤¿¥Ô¥¶¤ÎÌ£¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ã¿è¤Ë»ÀÌ£¤È¿ÉÌ£¤¬Áý²Ã¤·¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤«¤é¥¿¥Ð¥¹¥³¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥¶¥Ý¥Æ¥È ¥¿¥Ð¥¹¥³¥½¡¼¥¹É÷Ì£¡×¤Ï2025Ç¯8·î18Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤Ç¤¹¡£