¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×ÌÚÂ¼º»¿¥¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¡õÂ©»Ò¤È¤Î²ÆµÙ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¾¯¤·ÉÝ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡¼¡×¤ÎÀ¼¤â
¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤Ï8·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Î²ÈÂ²¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÌÚÂ¼º»¿¥¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¡õÂ©»Ò¤È²á¤´¤¹²ÆµÙ¤ß
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¾¯¤·ÉÝ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡¼¡¡²»¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡ª¡×ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤ªÇ®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ÆµÙ¤ß¤â¸åÈ¾Àï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ªÍ§Ã£²ÈÂ²¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²Ö²Ð¤â¤â¡¼²û¤«¤·¤¤¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤òË¬¤ì¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÉ×¤ÈÂ©»Ò¤â´é½Ð¤·¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£Â©»Ò¤Ï¸å¤í¤«¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡¡»÷¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
