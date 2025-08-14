俳優の菜々緒が１４日、都内で行われた劇場版「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ南海ミッション」大ヒット御礼舞台あいさつに主演の鈴木亮平、江口洋介と登壇した。

菜々緒は姿を現すとノースリーブの衣装で大胆に露出した腕、肩、脚は日焼けしており、小麦肌が色気を増していた。

満員の会場で鈴木が同映画を何回見たか問いかけると「１０回」というファンもおり、菜々緒は「うそでしょー！」と驚き、「こうして１０回とか見てくださって本当にありがたいです。愛してくださっている皆さんのおかげでここまでこられた」と感謝した。観客動員は２００万人突破が見えており、興行収入も２６億円を突破している。

立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。前作から２年でＭＥＲが再始動することとなった。

同作では南海ＭＥＲへ出向中のＴＯＫＹＯ ＭＥＲチーフドクターで、主演を務める喜多見幸太役を鈴木、南海ＭＥＲのチーフドクター候補となる牧志秀実役を江口、喜多見と同じく南海ＭＥＲに出向中の看護師長・蔵前夏梅役を菜々緒が演じる。