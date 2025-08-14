愛知県岩倉市のアパートで男性の遺体が見つかった事件。逮捕された男は、男性との間に金銭をめぐるトラブルがあったという趣旨の供述をしていることがわかりました。

■男性の顔を瓶で複数回殴ったか…金銭めぐるトラブルの供述も





名古屋市南区の会社員・木山隼人容疑者(22)は、今月11日から13日までの間に、自宅などで加藤宏之さん(56)の頭や顔を瓶で複数回殴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いで逮捕され、容疑を認めています。

加藤さんは、木山容疑者が管理人を務める無料低額宿泊所に住んでいたことがありましたが、その後の捜査関係者などへの取材で、木山容疑者が「金銭をめぐるトラブルがあった」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

■目撃者「止めたら何されるか、殺されたら嫌だし」





木山容疑者の知人で、13日の暴行を目撃し、警察に通報したという男性は…。

通報した男性：

「（2人は）問題をかかえていました、お金のことで。詐欺まがいのことを加藤さんがやっていて、それで木山容疑者が怒っちゃって、一方的に殴りつけて、被害者（加藤さん）も『やめてください、ごめんなさい』って謝っているんです。自分も止めればよかったけど、止めたら何されるか、殺されたら嫌だし」

木山容疑者は自宅で加藤さんに暴行を加えた後、岩倉市のアパートまで車で移動し、さらに暴行を加えたとみられていて、警察は動機などを調べています。