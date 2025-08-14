２．３カラットのダイヤモンドを発見したミシェル・フォックスさん/ Arkansas State Parks

（ＣＮＮ）米ニューヨーク市在住のミシェル・フォックスさん（３１）は、婚約指輪に使うダイヤモンドを自ら見つけたいという長年の夢をこのほど実現させた。夢をかなえた場所は、アーカンソー州の州立公園だった。

約２年前、フォックスさんは婚約指輪用のダイヤを自分で探すと決意。「それを実現するためなら世界中どこへでも行くつもりだった」と話すフォックスさんだが、調べを進めるうちにアーカンソー州のクレーター・オブ・ダイヤモンズ州立公園が最適との結論に至った。

ここは世界で唯一、一般の観光客がダイヤを掘り出し、そのまま所有できる場所だ。

大学院を修了し、理想の石が見つかるまで待ってくれることに同意してくれたパートナーの協力を得て、フォックスさんは７月８日、公園へ向かった。

夏の暑さの中、ほぼ毎日、３週間にわたって掘り続けた末、この探索は見事な成果をあげた。

旅の最終日に公園内の約１５ヘクタールの採掘場を歩いていたフォックスさんは足元に光るものを発見した。当初は朝露に濡れたクモの巣だと思ったが、実は輝く石だった。

州立公園の発表によれば、フォックスさんは「本物のダイヤを手にしたことはなかったけれど、これまで見た中で一番『ダイヤっぽい』と思った」という。

職員が鑑定したところ、それは人の犬歯ほどの大きさの白いダイヤで、重さは２．３カラット。今年公園で見つかった中では３番目の大きさだった。

フォックスさんは「ひざまずいて泣き、それから笑った。永遠の石を見つけたとわかった」と振り返る。ダイヤは自身とパートナーの名前にちなみ「フォックス・バルー・ダイヤモンド」と命名した。

見つけるまでの道のりは険しかったが、フォックスさんにとってはかけがえのない経験だったという。「お金で問題を解決できることには象徴的な意味合いがあるが、結婚生活ではお金が尽きることもある。そうした問題を解決するためには、努力を惜しまずに取り組む意欲と能力が必要だ」

フォックスさんは「あれだけ調査した後は運と努力が不可欠だ。文字通り手で土をすくうとなると、どんなに調査してどんなに知識があっても、すべてを成し遂げることはできない」とも語った。

クレーター・オブ・ダイヤモンズ州立公園は毎年、多くの人が夢を求めて訪れる。今年だけで少なくとも３６６個のダイヤが登録され、うち１１個は１カラットを超える。

この公園では１９０６年に初めて発見されて以来、７万５０００個以上のダイヤが見つかっている。２４年には米国史上最大級の４０．２３カラットの「アンクル・サム・ダイヤモンド」が見つかり、後に国立自然史博物館に収蔵された。