ぼる塾「キングオブコント」辞退 準々決勝当日に発表
【モデルプレス＝2025/08/14】4人組お笑いカルテット・ぼる塾が「キングオブコント 2025」への出場を辞退したことがわかった。準々決勝当日となる8月14日に、メンバーそれぞれの公式X（旧Twitter）より報告した。
【写真】ぼる塾・田辺、入院・手術を告白
田辺智加は「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました。また来年！！！！」と投稿。さらに、あんりも「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになりました！申し訳ありません！」と田辺とあんりの体調が優れず辞退することになったと説明し「来年また頑張ります！強くなって復活します！！」とリベンジを誓っている。
また、きりやはるかも「今年のキングオブコントは体調不良の為、ぼる塾は辞退しました。申し訳ありません。また来年頑張ります！！皆様も体調にはお気をつけください」と呼びかけ。酒寄希望も「今年のキングオブコントは体調不良の為、ぼる塾は辞退しました。応援してくださったみなさんすいません！来年頑張ります！みなさんも体調気をつけてください！」と伝えている。ぼる塾は8月7日、予選2回戦を突破し準々決勝に進むことが発表されており、14日に東京・文化総合センター大和田 4Fさくらホールで行われる準々決勝に出場予定だった。（modelpress編集部）
