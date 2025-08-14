元日テレアナ脊山麻理子、両親顔出しの軽井沢旅行ショットに「幸せそう」「若々しい」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】元日本テレビアナウンサーでタレントの脊山麻理子が14日、自身のInstagramを更新。家族での軽井沢旅行の様子を公開した。
【写真】脊山麻理子、両親を顔出し
脊山は「夏休み 家族と古川聖奈ちゃんも一緒に、北軽井沢の別荘に行ってきましたよ。北軽井沢の緑は、黄緑色 森林浴って癒されるー」とコメントし、北軽井沢の別荘で両親と一緒に撮影した家族写真を披露した。テラスでワインを片手に乾杯する両親の笑顔が印象的で、「ママとお父さんもみんなに囲まれて幸せそうで、とても幸せな時間でした」と家族での温かい時間を綴っている。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な家族」「両親が若々しい」「癒される写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】脊山麻理子、両親を顔出し
◆脊山麻理子、両親顔出しの家族旅行を披露
脊山は「夏休み 家族と古川聖奈ちゃんも一緒に、北軽井沢の別荘に行ってきましたよ。北軽井沢の緑は、黄緑色 森林浴って癒されるー」とコメントし、北軽井沢の別荘で両親と一緒に撮影した家族写真を披露した。テラスでワインを片手に乾杯する両親の笑顔が印象的で、「ママとお父さんもみんなに囲まれて幸せそうで、とても幸せな時間でした」と家族での温かい時間を綴っている。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「素敵な家族」「両親が若々しい」「癒される写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】