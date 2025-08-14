赤西仁、中丸雄一にKAT-TUNラストライブの選曲リクエスト「A・RA・SHI歌ってね」再びのやり取りが話題
【モデルプレス＝2025/08/14】中丸雄一が2025年8月13日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。かつて、KAT-TUNとしてともに活動していた赤西仁の投稿に再び反応し、話題を呼んでいる。
【写真】赤西仁、KAT-TUNへの直筆メッセージ
8月7日、KAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」（11月8日開催／千葉・ZOZOマリンスタジアム）の開催がSTARTO ENTERTAINMENT公式サイトより発表され、赤西はXにて自身のファンネーム「Jipsへ」と切り出し「KAT-TUNのラストライブに出る予定はありません！！」と出演に言及。すると、中丸は赤西の投稿を引用し「俺は出るよ」とお茶目に反応。さらに、上田竜也は中丸の投稿をスクリーンショットしたものを自身のInstagramのストーリーズにて公開。引用する形で「え？お前出んの？」とユーモア溢れる返答をしていた。
中丸の「俺は出るよ」という6日の投稿に対し、13日に赤西は「1曲目ARASHI歌ってね！」と、嵐の「A・RA・SHI」を歌うようリクエスト。これに同日中丸が「なあ、歌っても問題だし、『歌うわけねえだろ！』って言ってもちょっと角が立って問題だろうが！」と茶目っ気たっぷりに返信している。
このやり取りには「仲良しすぎる」「このノリ懐かしい！」「一緒に歌ってほしい」「中丸くんの返し完璧」「赤西くん歌いたいんでしょ？」などと反響が書き込まれている。KAT-TUNは2006年に「Real Face」をもってメジャーデビュー。2010年に赤西が脱退。2025年3月31日に解散した。（modelpress編集部）
