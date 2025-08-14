【『レインボーシックス シージ エックス』エリートエディション：パッケージ版】 9月18日 発売予定 価格：2,780円

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5用タクティカルシューター「『レインボーシックス シージ エックス』エリートエディション」のパッケージ版を9月18日に発売する。価格は2,780円。

2025年6月の大型アップデートに伴い無料化された「レインボーシックス シージ エックス」。今回発売されるパッケージ版エリートエディションには、ゲーム本編とランクモード＆シージカップ参加権のほか、Year1～2で登場したオペレーター16体の即時解除が含まれており、初めてプレイする方もこれまでプレイしたことがある方も気軽に「R6X」を楽しめる。

