

城桧吏

俳優の城桧吏が、NHKBSプレミアム『終活シェアハウス』（2025年10月19日22時より放送開始）に、畑芽育とのW主演が決定した。城桧吏は今回、NHK連続ドラマ初主演。

４人で272歳の熟女たちが自由に暮らすシェアハウス。そこは秘密の花園か？

はたまた迷宮か？

迷い込んだ子羊は真面目な犬系男子とカワイイ系ツンデレカノジョ！

少年はオバサマたちのバイタリティに触発されて、痛快に好青年への階段を駆け上がっていく楽しくて、おいしくて、ほろっとして、くすっとなる……“今”をうまく生きられない、若い世代とシングルシニア女性たちが互いにインスパイアされて生まれる素敵なフュージョン。

主題歌には、友情をテーマに描かれた DREAMS COME TRUE の名曲『サンキュ.』、今秋、御木本あかりの話題作が水橋文美江の脚色で新機軸のヒューマンコメディドラマとして駆け抜ける。

今回“城桧吏”が演じるのは、お人好しで流されやすく、就職活動も苦戦中の主人公・速水翔太。【城桧吏コメント】 このたび、速水翔太役を演じさせていただける事を大変嬉しく思っています。 世代を超えて繋がるキャラクターたちや独特な世界観と、4人のオバサマ達のテンポ良い会話は、台本を読んでいてとてもワクワクしました。 そして何に対しても前向きで楽しむことのできるオバサマ達の生き方にとても勇気をもらいました！ お人好しで真面目な翔太というキャラクターが、オバサマ達との出会いを通じて、振り回されながらもどのように影響され物語が進んでいくのか、大切な翔太という役と共に、作品を通して僕自身も成長していきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。全世代の方に是非ご覧いただきたいです！■ストーリー

お人好しで流されやすく、就職活動も苦戦中の主人公・速水翔太（城桧吏）は、将来のビジョンが全く見えないまま。可愛い恋人・林美果（畑芽育）はあきれ気味。けれどそんな二人に転機が。

ある日、ひょんなことから、めちゃめちゃ元気な68歳の女性３人＝歌子（竹下景子）、瑞恵、厚子が住むシェアハウスの雑用係に、翔太が採用。人生の酸いも甘いも知り尽くした女性たちとのルームシェアはあまりに楽しく、おいしい料理と“おばあちゃんの知恵袋”に、美果も翔太も感動しまくり。まさに青春のアディショナルタイム！――

そんなポジティブシンキングな生活に、軽度認知症の恒子が加わり、てんやわんやも、いっそう絆は深まり…。

けれどそこには、高齢の女性たちが直面する問題も山積み。翔太と美果、歌子たちは力を合わせて、再就職や老いらくの恋、健康維持や立ち退きの危機に、明るく立ち向かっていく。

「若い人って意外と地に足ついてるのね。見直したわ」――「いやいや、年配者の開き直り、経験値、洞察力…ハンパないです」。世代を超えてわかりあえる奇跡の融合……“ジェネレーション・ギャップ”ならぬ“ジェネレーション・インスパイア”の感動を描くヒューマンコメディ！■作品概要【放送予定】 BSP4K・BS 2025年10月19日(日)夜10時00分~10時45分＜全10話＞【原作】御木本あかり【脚本】水橋文美江【音楽】羽深由理【主題歌】DREAMS COME TRUE 『サンキュ.』【出演】城桧吏 畑芽育／竹下景子 ほか【制作統括】黒沢淳（テレパック） 樋口俊一（ＮＨＫ）【プロデューサー】雫石瑞穂 山本梨恵【演出】塚本連平 宮下直之 下向英輝