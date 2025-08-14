ENHYPEN・NI-KI、ナインティナインと共演の過去告白「9歳のときに…」 矢部浩之「なんとなく覚えてるわ！」
7人組グローバルグループ・ENHYPENが、13日放送のフジテレビ『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜 後11：00〜後11：30）に出演。メンバーのNI-KI（19）が10年前にナインティナインと共演していたことを明かした。
【番組カット】10年ぶりの再会も！ENHYPENとナインティナイン
同番組は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティー。同回は、ENHYPEN、RIP SLYME＆千賀健永をゲストに迎えた。
NI-KIは「9歳のときにテレビで一度共演したことがあるんです。『27時間テレビ』で」と、2015年7月26日放送の『27時間テレビ FNSちびっこホンキーダンス選手権』に出演していたことを告白。矢部は「リキジャクソン！なんとなく覚えてるわ！」と反応した。岡村は「NI-KIは後輩スミダ！」とリアクションし、笑いを誘った。
