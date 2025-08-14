Êì¤Ï¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò33ÈÖ¡¢ÇìÉã¤Ï¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡Ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë20ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬à¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ÇÂçÃÀ¥Ó¥¥ËáÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¾Ð´é¤Þ¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤«¤è¡×
É³·ë¤Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¥Ó¥¥Ë
¡¡Êì¤Ï¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò33ÈÖ¡¢ÇìÉã¤Ï¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡Ä¡£20ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë♡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢É³·ë¤Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²®Ìî¿´¡£Êì¤Ï¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÈÖ¹æ33ÈÖ¤ÎÉÛÀîÃÒ»Ò(56¡¢¸½ºß¤Ï·ëº§¸å¤Î²®ÌîÀ«¤Ç³èÆ°)¡¢ÇìÉã¤Ï¸µ¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤ÎÉÛÀîÉÒÏÂ(60)¤Î²®Ìî¤Ï¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Èºá¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö¾Ð´é¤Þ¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤«¤è¡¢¡¢¡×¡Ö¥³¥³¤Á¤ã¤ó½é¤á¤Æ¸«¤¿»þËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤♡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Á¥ç¡Áµ´¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²®Ìî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOS¡ùU¡×¤ä¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖKrush¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£