¡Ö¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÀ²¡¢15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¡¡Á°²ó¤Ï5¾¡ÌÜ¥Þ¡¼¥¯¤â68Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉÔÌ¾ÍÀµÏ¿
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ï5²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç5¾¡ÌÜ¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤Ç3¼ººö¤òµÏ¿¡£Åê¼ê¤Ë¤è¤ë1»î¹ç3¼ººö¤Ï¥×¥íÌîµåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Ç¡¢1957Ç¯¤ËËèÆü¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î¾®ÌîÀµ°ì¤¬µÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè68Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È3Ï¢¾¡¤¬·ü¤«¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÁ°¤Ë¡ÖÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º½é²ó¤«¤éÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£