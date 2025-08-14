¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡ª¡×Áð´¢ÀµÍº¤Î¼¡½÷à¤æ¤ë¤æ¤ë°áÁõá¤Ç¥Þ¥ó¥´¡¼¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×
¤æ¤Ã¤¿¤ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¼êºÝ¤è¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÁð´¢ËãÍ(¤¯¤µ¤«¤ê¡¦¤Þ¤æ¤¦)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÎÁÍýÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍýÆ°²è¤òÄê´üÅª¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëËãÍ¤Ï¡Ö²Æìºß½»¤Î¤ªÍ§Ã£¤«¤éÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¤ª²È¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡¢¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤ò¿Ê¤á¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¤¿1ÉÊ¤òÄ´Íý¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¡¼¥é¥¤¥¹½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×¡Ö¤Þ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËãÍ¤ÎÊì¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÄÍ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ç»Ð¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö¡£2022Ç¯Éã¡¦ÀµÍº¤È¶¦¤ËNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¶È¤òµÙ¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë½÷Í¥Éüµ¢¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£