あのちゃん、多忙過ぎて異常行動！？賞味期限切れの生卵をバコバコ割りまくる
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）8月13日（水）の放送は、「自分をしっかり持っていそうな2人」ホラン千秋、あのちゃんがご来店。歯に衣着せない2人の本音トークが炸裂！
テレビで見ない日はないほど大ブレイク中のあのちゃん。各メディアから引っ張りだこなうえ、9月には初の日本武道館公演を控えるなど、多忙を極めている。休みはほぼゼロで遊びに行く時間もなく、「常に家で叫んで。賞味期限切れの生卵をバコバコ割ったり」とパンク状態！
実は若林も、過去に「いきなり！黄金伝説。」(テレビ朝日系)でサイゼリヤの全メニューを3日間で食べる企画をやった時、「おかしくなって、厨房で生卵を割りまくってた」と似たような経験を。極限状態になると、人は生卵を割る！？
2023年の出演時、「嫌な飲み会には行きたくない」と語っていたあのちゃん。各所でその発言をしていたところ、飲み会の誘いは減ったという。今では3ヵ月に1回くらいは飲みに行くそうで、尾崎世界観、又吉直樹（ピース）などとの回は騒がしくなく「居心地悪くなかった」と。
しかし、先日、仲良しの安藤なつ（メイプル超合金）から「たこ焼き食べよう」と誘われたのだが、あのちゃんは「島崎和歌子付いてきて」と失礼発言。大御所の参加に、「僕が思っている許容範囲の飲みではない」という。
さらに「（長嶋）一茂からもらったお酒を…」と、またもや呼び捨てにし、オードリーから食い気味に「一茂さんね！」とツッコミが。
さすがのあのちゃんも、先輩もらったお酒を飲むこととなり、珍しく朝までコースに。ほぼ記憶がなくなるほど酔ったあのちゃんに、島崎は「私は15歳から感謝祭のMCやってるんだから」と言い続けていたそう。
3月に夕方の帯番組「Nスタ」（TBS系）を卒業し、金髪にイメージチェンジしたホラン千秋。帯番組担当時はさぞかし忙しかったかと重きや、実は「Nスタ」担当前の方が、レギュラー番組を10本以上抱え「寝る時間がほとんどなかった」「200連勤が当たり前」の激務で、「真っ暗な部屋で涙が出た」こともあったそう。
今はプライベートも充実。これまで行けなかった分、毎月海外に行き、「好きなことを探し直している感じ」。これから何かを起こそうと考えている段階だという。
そんなホランが語るのが、"余白のススメ"。
「余力と余白がないと、本当にやりたいことが来た時に、飛びつける体力も時間もない」と、泣く泣く諦めることもあるというホランに、若林は「めっちゃある」と頷く。
若林も、2022年ごろレギュラー番組を12本ほど抱えていた。さらに「〇〇オードリー」と冠のついた特番が重なり、当番組の佐久間宣行プロデューサーと演出の齋藤崇氏も特番を制作してくれたのだが、その頃は余白がなく「無理だった！」と本音を明かす。
これを聞いたホランは「余白は誰かに作ってもらうんじゃなくて、自分で作るもの」と。自分で余白にする決断をすると、何かを犠牲にしているため、その余白は「とても大切なものを埋めなきゃ」という気持ちになるのだという。
このススメに、若林は「これは課金してよかった」と感銘を受け、春日も「無料版じゃ聞けないやつ」と続け、一同爆笑！
その他、ホランは「選挙に出るんでしょ？」と質問されることにうんざり！？あのちゃんは、芸能界の話すスピードについて本音を。自分が話す時、周りから焦らされている気がするというあのちゃんからホランに苦情！？
あのちゃん、飲み会に意外な大御所が！？
ホラン千秋、「Nスタ」卒業後の今
