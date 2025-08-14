女優の前田亜季（40）が14日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）に出演。20年前の出演作がリバイバル公開されることについて心境を語った。

2005年公開の青春映画の金字塔「リンダ リンダ リンダ」（監督山下敦弘）が、20年の時を経て、4Kデジタルリマスター版として8月22日から東京・新宿ピカデリー、渋谷シネクイントほかで全国ロードショー公開される。

高校生活最後の文化祭で「ザ・ブルーハーツ」のコピーバンドをすることになった少女たちの奮闘を描いた作品だ。

劇中で、ドラムを担当した前田は「いや、本当にびっくりなんですよ。もちろん大好きな映画だったので、個人的には“もう1回見れるんだ！うれしい”っていう気持ち。一緒に喜んじゃってる感じです」と率直な思いを明かした。

また、20年前の撮影当時、「休憩中でも部室周りに集まって行くんだよね」とバンドメンバーとの絆が深まっていたことを回想。公開に合わせて行われるイベントには前田を始め、バンドメンバーの香椎由宇、関根史織、ペ・ドゥナの4人がそろう予定で、感慨深い様子だった。