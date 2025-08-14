超特急・柏木悠、制服姿公開「学生時代の河童」 「かわいすぎてキュン死」「永久保存」と反響
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の公式インスタグラムが14日、更新され、武装集団「妖（あやかし）」の「河童」を演じる柏木悠（超特急）のオフショットが公開された。
【写真あり】キュン死級！超特急・柏木悠の制服姿
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
第5話では、父を自殺に追い込まれたことで「妖」になった姉の「化け猫」は入山杏奈、弟の「河童」は柏木であることが明らかになった。
公式アカウントでは「学生時代の河童こと波留斗 5話のオフショットをどうぞ」とつづり、制服姿の柏木の姿を公開。無邪気な笑顔でピースポーズしている。
この投稿には「制服姿可愛すぎてやばい」「かわいすぎてキュン死しそう」「可愛い最高天才」「まだまだいける制服」「永久保存しておきます」といった声が寄せられている。
