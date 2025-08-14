坂口健太郎、将棋に人生を賭けた男を熱演“新境地” 映画『盤上の向日葵』場面写真解禁
俳優・坂口健太郎が主演し、渡辺謙、土屋太鳳が共演する映画『盤上の向日葵』（10月31日公開）より、主人公・上条桂介（坂口）の“激動の人生”を切り取った場面写真が公開された。
【画像】映画『盤上の向日葵』解禁となった場面写真
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子による傑作ミステリーが原作。
物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、遺体と共に見つかった高級な将棋駒。現存するのは世界にわずか7組のみという希少品で、その持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介（坂口）であることが判明する。
殺人事件の容疑者となった桂介は、かつて天才棋士として輝かしい活躍を見せていたが、その自信に満ちた姿からは想像できない壮絶な過去を背負っていた――寒さ厳しい諏訪湖畔に生まれ、酒とギャンブルに溺れる父・上条庸一（音尾琢真）と極貧生活を送る中で、唯一の救いが将棋だった。
桂介の才能を見抜き、将棋を教え、親のように迎え入れた唐沢光一朗（小日向文世）や、静かな愛で支える宮田奈津子（土屋太鳳）の存在が、孤独だった彼の人生に光をもたらす。
そして、賭け将棋の真剣師・東明重慶（渡辺謙）との出会いが、桂介にかつてない情熱と深い絶望をもたらすことになる。将棋駒を巡る事件の真相、桂介の過去、そして東明との関係とは――。
坂口は、これまでのイメージを覆すこん身の演技で主人公の情熱と葛藤を体現。俳優としての“新境地”を切り拓いた。さらに、事件の真相を追う刑事・石破剛志役の佐々木蔵之介、若き巡査・佐野直也役の高杉真宙、唐沢光一朗の妻・唐沢美子役の木村多江、東北一の真剣師・兼埼元治役の柄本明、その立会人・角舘銀次郎役の渡辺いっけい、桂介の前に立ちはだかる現役最強のプロ棋士・壬生芳樹役の尾上右近らが脇を固める。
原作に惚れ込み脚本も手がけたのは、『君に届け』（2010年）、『ユリゴコロ』（17年）、『隣人X』（23年）の熊澤尚人監督。「主人公にとっては将棋でしたが、人が自分にとって一番大切だと思うものに打ち込み、そのせいで苦しみも生まれる。それでも命がけで続け、多くの気付きを得て生ききる。そんな人間の姿に強く惹かれました」と語る。
さらに「将棋を知らなくても共感できる、普遍的な人間ドラマが描かれています。何か大切なものを見つけて打ち込むことが、これほど掛け替えのない、魂を揺さぶるものだということを、必ず皆さんに伝えたいと思い映画を作りました」と、作品に込めた思いを明かした。
あす15日午前10時からは、本作のムビチケ前売券（オンライン）の販売がスタート。購入＆鑑賞特典として、映画鑑賞後にティザービジュアルの絵柄と鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像が全員にプレゼントされる。
