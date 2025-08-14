川村エミコ、“いい手相”なのに「大した人生じゃない…っていうのがコンプレックス」
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（45歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。“いい手相”なのに、「大した人生じゃない…っていうのがコンプレックスです」と語った。
番組は今回、「容姿に性格…ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白SP」と題し、さまざまなコンプレックスを抱える女性芸能人が集結。川村は「私、手相が“ますかけ線”って言って、（横に）一本のいい手相なんです」と語り、ゲストの俳優・森崎ウィンも「一緒です！」と手を掲げる。
ただ、川村は「（いい手相）なのに、大した人生じゃない…っていうのがコンプレックスです」と話し、番組MCのくりぃむしちゅー・上田晋也に「これからがあるから！」と励まされた。
また、川村は「先輩の（手相芸人の）島田秀平さんとかが、“ますかけ線”の芸能人を言ったりするんですけど、そのとき私の名前挙げてくれないんですよ…」としょんぼり。「それがモヤッとするんです…」と語った。
