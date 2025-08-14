8月13日、ミュージシャンのGACKTがXを更新。

《余りにも感動し過ぎてタケルに直接連絡し、「めちゃ感動した!ヤバかった!」 と伝えてしまった。》

8月13日、ミュージシャンのGACKTがXでこうつぶやいた。「タケル」とは、俳優の佐藤健のことだ。俳優としての実力も評価される、GACKTが絶賛したドラマとは――。

「この日、GACKTさんは、先日Amazon Prime Videoで配信されたドラマ『私の夫と結婚して』を徹夜して一気見したと報告しました。このドラマは、韓国で人気を博した同名作の日本リメイク版。全10話で、親友と夫の裏切りにより命を落としたヒロインが10年前にタイムリープし、2人を破滅させようとリベンジを図る、変わった設定のラブストーリーです。女優の小芝風花さんと俳優の佐藤健さんのダブル主演で、2人のほか、アイドルグループ『SUPER EIGHT』の横山裕さんなどが出演します。

GACKTさんは、主演の2人の演技についても賞賛していますが、絶賛したのは、小芝さんの親友役を演じている白石聖さんの演技。彼女について《感情移入し過ぎて彼女のことが嫌いになる程、いい味出してた》と、同じ役者としても脱帽といった様子でした」（スポーツ紙記者）

Xには

《まじで見て欲しい! 白石聖ちゃんとほんっっとすごいから笑》

《めっちゃ分かる 佐藤健の部長もいいし、何より白石聖ちゃんの悪役が本当に良い》

《やはり白石聖の並外れた演技力ね》

など、ドラマを観た視聴者から、GACKTの言葉に共感するコメントが投稿されている。

GACKTが「ヤバい」と評する白石聖とはどのような女優なのか。芸能記者はこう話す。

「白石さんは2016年に女優デビュー、2019年に出演した結婚情報誌『ゼクシィ』のCMで知名度を高め、話題の連続ドラマに多数、出演してきました。

2025年5月に、デビューから9年間、在籍した事務所を移籍したばかり。移籍先は、戸田恵梨香さん、有村架純さんら人気実力派女優が所属する『フラーム』です。

さらにその数週間後には、ある“大抜擢”で世間をにぎわせました。2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に出演予定だった永野芽郁さんですが、田中圭さんとの不倫騒動で出演を降板。その代役を、白石さんが務めることが発表されたのです。

『私の夫と結婚して』で演じたような鬼気迫る役柄から、心優しい学生役まで、演技の振れ幅の広さに業界内からの評価も高く、出演依頼が絶えないと聞きます」

7月末には、配信開始後30日間でAmazon Originalドラマとして国内視聴者数歴代1位を記録した『私の夫と結婚して』。GACKTの“推しコメ”で、さらに視聴者が増えそうだ。