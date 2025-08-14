元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１３日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。自身の恋愛観について語る一幕があった。

この日は“モテ芸人”として知られる「レインボー」池田直人の運転で東京・六本木のテレビ朝日から秋葉原に向かった森。

「私、外でデートするってことが大学生以来ない」と明かし、池田に「初デート、どこでするん？」と聞かれると「家」と即答。「これはちょっと難しくて、１回は（店の）個室。その時はまだ付き合ってないから（週刊誌に）撮られても否定できる」と話すと「私は『この人、好きかも』ってなったら『次も会いますよ』って感じをそのご飯の中で出してるから、めちゃくちゃ誘いやすいことになってるのね」と続けた。

「（１回目の）個室では（付き合おうと）ならない。もう終わったら家に行く。ご飯食べて、どうする？ 家行く？みたいな。（自宅も）やむを得ないなら」と積極的な恋愛観を明かしたところで池田から「別れる時、言う方が多い？ 言われる方が多い？」と聞かれると「全部言う」と即答。

「振られる前に振るん？」と聞かれると「振られたことがない」ときっぱり。「でも、これはずるくて、好きかもって思っても絶対に自分からは言わないから。相手から待ち。だから、前提、私のことをすごい好きでいてくれる人からしか選ばない」と続けると「で、付き合ってみて（自分には相手にとって）そんなにマイナスポイントがない。自分で言うのもなんだけど、意外に尽くすタイプだから振られない、あんまり」と堂々と口に。

「自分から振っても泣くの？」と聞かれると「泣く」と即答。「なんなら泣きながら別れを切り出したりするから本当に最悪。（相手に）『意味分からないよね』とか言いながら」と明かしていた。