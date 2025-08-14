タレントのミッツ・マングローブ（50）が14日、MBSラジオ「ミッツ・マングローブのOSAKA・ん！メガミックス」に出演。英留学中に受けたオーディションを明かし、驚かせた。

オープニングでは、「景気よく、勢いをつける意味でも…」と選曲したノルウェーのバンド「a-ha」の大ヒット曲「テイク・オン・ミー」をカバーした、イギリス人とノルウェー人によるボーイズバンド「a1（エーワン）」（2000年発売）の同曲をオンエア。同曲はUK週間シングルチャート、ノルウェー週間シングルチャートなどで1位を獲得した。

ミッツは「a1はオーディションで集められて98年ごろに結成された4人組。多国籍なアイドルグループの走りなんですよ。2000年代初頭に結構ヒットを量産した」と解説。そして、「え〜実はわたくし、このa1のオーディションを受けてるんですね」と告白し、同局・亀井希生アナウンサーは「ハァッ!?もっと早く言ってよー！」と思わず叫んだ。

ミッツは「すぐ落ちましたけど」と笑い、「国籍を問わないって書いてあった…当時、イギリスのそういうオーディションでは、ほんっとに珍しかったんです」と回想した。

「当時、向こうの音楽系の大学に通ってたんで、そういうオーディションが昔ながらの掲示板に貼ってあるんですね。“へえ〜、国籍問わないって書いてある！”と思って。しかも年齢制限も10代とかじゃなかった。私はもう20代だったんで、いっちょ受けてみようと思って」と経緯を語った。

オーディションでは「“アジア人来た、面白いねえ”なんつって。課題曲もらって歌った記憶があるんです。その曲が後々シングルになってた。オリジナル曲があって、“これを覚えて来なさい”ってとこまでは行ったんです」と明かした。

「その後、超キラキラのボーイズバンドになってて。夏になったら上半身裸！みたいな。絶対私、できなかったなあと思って、あ〜よかった、入ってなくて〜」と苦笑いした。

「でも、テイク・オン・ミーで初めて1位を取ったときに、へえ〜！と思った」といい、「ここを争ったのかなっていう（メンバーの）多国籍枠があって。まだ何十人で争うレベルでしたけど…もしかしてこのパート自分だったのかな、とか想像しながら聴いた」と懐かしみ、「このグループには思い入れがあるんですよ」と驚きの縁を打ち明けていた。