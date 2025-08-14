FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が、東京都内でわずか7台しかない「幸運のタクシー」に遭遇した。日本交通が運行する約6,000台の中から選ばれし車両で、桜色のあんどんが目印。この確率はおよそ0.1％。数字に多少の計算違いはあったものの、宝くじの高額当選並みに珍しい出会いに、本人も興奮を隠せなかった。

Xには「きゃー！」と喜びの声とともに、乗客だけがもらえる記念乗車証の写真を公開。表面には「7/6000」の数字と「CONGRATULATIONS」の文字、裏面には「これからの人生にも素敵な出会いが訪れますように」との温かいメッセージが添えられている。

ファンからは「すごい！」「良いことありそう」といった祝福のほか、「運転手さんこそ幸運かも」というユニークなコメントも寄せられた。中には名古屋や京都で走る同型タクシーの写真をシェアする人も現れ、ちょっとした「幸運シェア祭り」に。

鎮西は兵庫県出身で、NHK「天才てれびくんMAX」でデビュー。2022年からFRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、今年7月には女性ファッション誌『ViVi』の専属モデルに就任。今回の出来事は、まるでその勢いを象徴するような一コマ。日常にふと現れる小さな奇跡が、またひとつ彼女の物語に彩りを加えた。

