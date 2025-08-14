¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªABC¡¦PRÉô°÷¤¬ÅÁ¼ø¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Àõ»³²È¤Ç¤¹¡£¡×1¡Á4ÏÃ¤ÎÈëÏÃ¡õºÙ¤«¤¹¤®¤ë³Ú¤·¤ßÊý
¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡ÛPRÉô°÷¤ÎT¸¶¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¤È¾®ß·À¬±Ù¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¤È¤¤¤¦¾×ÆÍÉÔ²ÄÈò¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢°ì²ÈÊ³Æ®¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÂÎ©¿Â¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ò¼è¤ê´¬¤¯Æü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿Ï¢ºÜÆüµ¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡×¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Û¤Ü¡¢¼ÂÏÃ¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ê¤éTVer¤ÇÂè£±ÏÃ¡Á4ÏÃ¤Þ¤Ç°ìµ¤¸«¤¬²ÄÇ½¡ª¡ÊÂè4ÏÃ¤Ï8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ09Ê¬¤ÇÇÛ¿®½ªÎ»Í½Äê¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢T¸¶Åª¡ÖÄ«»³²ÈÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¡Âè£±ÏÃ¤ÎÄ«»Ò¤Î¤¯¤·¤ã¤ß
¡¡ÃæÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ«»Ò¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ÎÍ§¿Í¡¢¶Í»Ò¤È¤ªÃã¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Ä«»Ò¤¬²ñÏÃÃæ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥¹¥È¤ÎºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢´ÆÆÄ¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¯¤·¤ã¤ß¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¼ÂºÝ¤ÎÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¢¸ÂÀ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÃíÌÜ
¾®ß·¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸ÂÀ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤É¤ì¤â¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Â¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÂÎ©´ÆÆÄ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¾®ß·¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡¢»äÉþ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡£¥»¥Ã¥È¤Î¾®Æ»¶ñ¤ÎºÆ¸½À
Ä«»³²È¤Î¼¼Æâ¤ÎÀ¸³è´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤Þ¤ë¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ä¼Â¤Ï»ä¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¾²¤Ë¥ì¥¸ÂÞ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¦¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¾²¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤é¾®Æ»¶ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶ÃØ³¤·¤Ä¤Ä¤â´¶Æ°¡Ä¡ª
¤Þ¤¿¡¢¶Í»Ò¤¬¶Ð¤á¤ë±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥¸¥ã¥Ö¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤ÊË¿±Ç²è¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¡¢¤·¤«¤â±óÌÜ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¡¡¤¥¯¥»¤Ä¤è¤¹¤®¤ëÄ«»³²È¤Î¥ë¡¼¥ë
Ä«»³²È¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¥¯¥»¤Ä¤è¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¸ø¼°£Ø¡Êhttps://x.com/drama_asayamake¡Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¥¯¥»¤Ä¤è¤¹¤®¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª¤¤¤¯¤Ä¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤À¤±¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð
¡ô¤³¤ó¤Ð¤ó¤ÏÄ«»³²È¤Ç¤¹¡¡¤ò¤Ä¤±¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×¤Ï8·î17Æü¡ÊÆü¡ËABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ10»þ15Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ª¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡¡¢§¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
T¸¶¡§Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢Í¼¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Î°û¤ßÊª¤È¤·¤ÆµíÆý¤ò¹¥¤ó¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢Í§¿ÍÂð¤Ç¤ÎÍ¼¤´ÈÓ¤Ë¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÆüËÜÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂç¿Í¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿µ²±¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤¬¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë