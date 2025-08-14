26ºÐDF¤¬¸Ä¿Í¾º³Ê¡ÖÂÔË¾¤Î¿Íºà¡×¡¡»î¹çÍâÆü¤ÎµÈÊó¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÅª³Î¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï8·î14Æü¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿DF¾¾ÅÄÎ¦¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ä¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æºòµ¨¤«¤éÀéÍÕ¤ËºßÀÒ¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤ÏÁ°¶¶°é±Ñ¹â¤«¤é2018Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¼ç¤ËU-23¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£J2¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ç¤Ï2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢42»î¹ç2ÆÀÅÀ¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢39»î¹ç½Ð¾ì¡Ê22Ç¯¡Ë¤È°ÂÄê¤·¤¿½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£23Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸ø¼°Àï¤Ç·×33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼éÈ÷ÎÏ¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë»ý¤Ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢14°Ì¤«¤é¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµþV¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£J2¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄDF¤ÎÊä¶¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤òÀï¤¤¡¢ÍâÆü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½¤Ë¡ÖÂÔË¾¤Î¿Íºà¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡ÖÅª³Î¤¹¤®¤ëÊä¶¯¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¸Ä¿Í¾º³Ê¡×¡Ö»×¤ï¤º¡¢À¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤ª¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢26ºÐ¤Î¿·ÀïÎÏ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë