舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」が２３〜３１日、東京・池袋のサンシャイン劇場で上演される。

元高校球児が戦中の時代にタイムスリップし、そこで仲間と甲子園を目指す物語。過酷な日々に悩みながらも野球への思いを強く持つ球児を、実際に高校時代に選手だった生田俊平＝写真右＝と琥城（たましろ）雄太＝同左＝が演じる。

コロナ禍で甲子園出場がかなわなかった強豪校の元エース森下（藤井直樹）は１９４２年の東京に迷い込む。出会った野球部主将の津田（岡崎彪太郎（こたろう））や石原（生田）、大森（琥城）と甲子園を目指すことになる。

生田は青森山田高出身で、２０１６年のセンバツでベンチ入りし、琥城は静岡の強豪、浜松開誠館でプレーした。生田は「稽古を重ね、戦時下の球児たちの熱量を感じる。真剣に野球をやってきたからこそのものを出したい」と語る。野球初心者の共演者たちに助言することもあり、「みんなの成長を感じながら、自分は初心に返れる」と笑顔を見せる。

琥城が演じる大森は、国への強い忠誠心を持つ難しい役どころだ。沖縄県出身の琥城は今年、同県糸満市の平和祈念公園にある「平和の礎（いしじ）」を訪れ、そこに刻まれた先祖の名前を目に焼き付けた。「今、一瞬を生きる大切さを伝えられる作品にしたい」と語った。（電）０５７０・００・６４６４。