¤Ê¤¼¿Í¤Ï¡Ö±þ±ç¡×¤¹¤ë¡©¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¡©¡¡¶µ¼ø¤¬µ¿Ìä¤Ë²óÅú¡Ö±þ±ç¤Î¸ú²Ì¤Ï·ë¹½¥Ç¥ê¥±ー¥È¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¡Û
±þ±ç¥¤¥áー¥¸
¡¡Park KSB¥¢¥×¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿µ¿Ìä¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±þ±ç¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ç¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ä¡Ö±þ±ç¤ÎÊýË¡¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ö±þ±ç¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¡Ö²¿¤«¤ÎÎå¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¼«Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö±þ±ç¡×¡£À¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢µ§¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±þ±ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡©¡×¡Ê¹â¾¾»Ô¡¡¤¨¤Ó¤¾¤¦¤µ¤ó¡¡46ºÐ¡Ë
¡¡¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏµþÅÔµÌÂç³Ø¤ÎÁí¹ç¿´Íý³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤Ç¶å½£Âç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤ë»³¸ýÍµ¹¬¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÎà40ËüÇ¯20ËüÇ¯¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿©ÎÁ¤Î³ÎÊÝ¡¢³°Å¨¤«¤é¤ÎËÉ±Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ä½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»³¸ý¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È±þ±ç¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿ÍÎà¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÁª¤Ó³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë½õ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤¿´Ø·¸¤«¤é¡¢¼«¸Ê¤ÎÍø±×¤è¤ê¤âÂ¾¼Ô¤Î¹¬Ê¡¤òÍ¥Àè¤¹¤ë°¦Â¾À¤ä¡¢Â¾¼Ô¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸þ¼Ò²ñÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÃÊ¡¹¤È¶¯¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö±þ±ç¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î1¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î±þ±ç¤âÃÏ°è¤´¤È¤Ë°ã¤¤¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï³Ú´ï¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹±þ±ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÀ¼¤ò½Ð¤¹±þ±ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤¬±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶õµ¤¤òÆÉ¤àÊý¤Ë¡¢Áê¸ß¶¨Ä´Åª¤Ç¤¢¤ëÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Çé¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤¬±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö±þ±ç¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ê¹áÀî¡¦±§Â¿ÄÅÄ®¡¡¥è¥Ã¥·ー¡¡36ºÐ¡Ë
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï±þ±ç¤Î¸ú²Ì¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤â¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬±þ±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»³¸ý¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±þ±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡×¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¾ò·ï¤È¡¢¤¹¤ëÂ¦¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ±þ±ç¤Î¸ú²Ì¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö½é¿´¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê²¹¤«¤¯¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ø´èÄ¥¤ì¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±þ±ç¤Î»ÅÊý¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤¹¤ëÂ¦¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤â»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÁÒÉß»Ô¡¡¤¢ー¤µー¡¡43ºÐ¡Ë
¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö±þ±ç¤¬¶¯¤¤´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿´Íý³ØÅª¤Ë¤¤¤¦¤È±þ±ç¤Î¸ú²Ì¤Ï·ë¹½¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÉôÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡»³¸ý¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤¬±þ±ç¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡¢Æ±°ì»ë¡×¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»ö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¶ËÜÈÖ¡ª¡¡¸«¤ëÊý¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ä¡Ä»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤¿Æ±°ì»ë¤Ï¼«¿È¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò°¤¯¤¤¤¦»ö¤äÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤Ç¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À°ìÊýÅª¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í¤Ï¿´¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡»³¸ý¶µ¼ø¤¬±þ±ç¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ê¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤È¤¤Ë¤ÏÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤¬Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÎ©¾ì¤äÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¤È±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤Ê¤É¤ËÉ½¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¤â²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¡×