（津川 祥吾 アンカー）

あす15日の「終戦の日」について、少しお話ししたいと思います。



私は普段、障害のあるお子さんたちに向き合う仕事をしています。障害の種類は様々ですが、どのお子さんにも、たくさんの笑顔があります。



障害のあるなしに関わらず、子育ては、喜びもあれば苦労もある。お父さんお母さんは日々悩みながら、悪戦苦闘しているはずです。



でも、ふと立ち止まって考えると…子どもを育てられること、それ自体に幸せを感じる方も多いのではないでしょうか。





80年前、この静岡で、子どもたち、そして親たちは、まったく違う毎日を生きていました。1944年。昭和19年の夏。戦況が悪化する中、学童疎開が始まり、 まずは東京から多くの学童が、沼津や熱海に集団疎開してきます。子どもたちは空襲から逃れるために、親元を離れ、農村や山間部、伊豆半島などに集団で移り住みました。しかし、その暮らしは、空腹と、家族に会えない寂しさ、そして、空襲の恐怖と隣り合わせの毎日でした。一方、静岡県内の都市部では、親戚の家などに縁故疎開した児童はいましたが、大規模な集団疎開などは行われなかったようです。翌1945年、昭和20年には、静岡、浜松、沼津…。県内の多くの街が空襲を受け、多くの子どもたちが空襲の犠牲となりました。そして戦後、日本が、まず守ろうとしたのは、子どもたちの命と未来でした。今、子どもたちを、病気や虐待から守る「基本の法律」となっている「児童福祉法」という法律がありますが、これは、戦災孤児や戦争で障害を負った子どもたちを救うために、終戦直後に生まれたものです。そこから80年。今の「笑顔の子どもの時代」は、平和の上に築かれたものです。私は、この80年を、「戦後80年」というより、「平和80年」と捉えたいと思っています。戦争が終わってからの年月を、ただ過去の出来事として数えるのではなく、平和を守り続けてきた、誇りとして刻みたいのです。平和は、ただ“戦争がない”ことではありません。障害の有無を問わず、性別を問わず、国籍を問わず、子どもたちが笑い、学び、夢を描ける環境を、次の世代に手渡していくこと。80年間続いた平和を、90年、100年と続けるために、「今を戦前にしない」。そのために、私たちは今、どう行動するべきか。私は、そのことを、みなさんと一緒に考えながら、あすの「終戦の日」を迎えたいと思います。