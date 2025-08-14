「地方の泊まりロケで夜中に部屋に入ってこられて…」共演者に誘われた経験暴露にスタジオ騒然

8月10日（日）の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた人数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」がおこなわれた。

これまでの同企画のときと同様、今回も男女関係に関する際どい質問が飛び出すと、スタジオ騒然の刺激的な回答が寄せられ…。

【映像】「付き合いたいと言われたことはあります」赤裸々回答にスタジオ騒然

有吉弘行、森香澄、見取り図・リリー、バッテリィズ・エース、Ａマッソ・加納、重盛さと美、霜降り明星・せいや、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ハシヤスメ・アツコ、ヒコロヒーという男女計10名が参加した同企画。

“匿名だから答えられる”という趣旨だけに、今回も際どい質問が続出する。

ナダルは「有名人から“エロ誘われ”の経験がある？」という質問を投下。“エロ誘われ”のワードに出演者たちは苦笑するが、要は下心を全面に出した誘いをもらったことがあるか、10人が答えることになった。

出揃った回答を確認していくと、「ある」という答えが連発する事態に。そのなかに、「地方の泊まりロケで夜中ピンポンが鳴って部屋に入ってこられて追い出すのが大変でした。笑」という具体的な回答もあった。

これには出演者たちから「うわ！」「まじ!?」と驚きの声が続出。質問者のナダルは「全部興奮するんやけど」と嬉しそうな顔を見せると、「今日来て良かった！」とまで口にした。

ヒコロヒーは「これ、共演者ってことじゃないですか」と指摘。「やばいな」「危ないっすよね」という声が上がるなか、ナダルは「男性の部屋に女性が来たパターンもある」との可能性も示唆した。