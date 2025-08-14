英国立経済社会研究所（ＮＩＥＳＲ）

第２四半期の結果を受けて、第３四半期に英国経済が緩やかな成長を示すと予測

本日の予想を上回る数値は、主にサービス業と建設業の活動に支えられたものだ

英国経済が第3四半期に０．５％の四半期比成長を遂げると予測



その理由として、

「脆弱な外部環境を相殺する支援的な財政政策と、労働市場の冷却ペースの鈍化」

「４月と５月のマイナス成長が、第３四半期の成長率を機械的に押し上げる要因となる」

としている



これはやや早期の予測であるため、同研究所は予測にいくつかの注意点を付記している

「公的財政の脆弱性が秋の予算案での財政緊縮を予期している」

「政策の不確実性が長期化すれば英国の債務見通しが悪化する可能性がある」

これにより、上記の第３四半期成長率予測に相当なリスクが伴うことになる

