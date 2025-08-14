秋田市 １４日午前１０時すぎ

終戦前夜の１９４５年８月１４日から１５日にかけてあった土崎空襲から８０年、秋田市で平和祈念式典が開かれました。式典を主催している土崎港被爆市民会議は、犠牲者の氏名を再調査し、１４日までに分かった名簿を新たに公開しました。

式典には秋田県外から駆けつけた遺族６人も含むおよそ１５０人が参列して花をたむけ、犠牲者の冥福を祈りました。

終戦前夜の１９４５年８月１４日から１５日にかけてあった土崎空襲は、製油所があった秋田市土崎に１万２千発もの爆弾が投下され、２５０人余りが亡くなったとされています。

【聖霊女子短期大学・鈴木華さん】

「戦後８０年。それをもう８０年と感じるのか、まだ８０年と感じるのか。その意識の違いが戦争という出来事を風化させるか教訓にするかの分かれ道になると、私は思います」

土崎空襲に関しては公的な調査がなされず資料が散逸するなどして被害の全容はわかっていませんでした。戦後８０年の節目となる今年２０２５年は式を主催する土崎港被爆市民会議が犠牲者の氏名を再調査し１４日までに分かった名簿を新たに公開しました。

今年の調査で１５人の犠牲者を特定し名簿に加え少なくとも市民９２人、軍人３３人の合わせて１２５人が犠牲になったことが分かりました。

【土崎港被爆市民会議・伊藤紀久夫会長】

「これまで述べていた数字を頼りに、今後のさらなる調査の継続で精度を上げ、実態に迫り犠牲者を明らかにしたいと考えています」