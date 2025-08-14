¡ÖÃ¯¤ä～¡ª¡ª¡×¡¡¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î³Ú²°¤Ç»³¸ýÃÒ½¼¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿Âç¸æ½ê¤ª¾Ð¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ï¡ª¡©
¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡¢¤°¤Ã¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³¸ýÃÒ½¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÃë¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î³Ú²°¡£³§¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»³¸ý¤¬ÇÛ¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤¬¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÎÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥°¥ë¥áÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³¸ýÃÒ½¼¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÀÅ¹á¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¤È¤È¤â¤Ë£±·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡££¸·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö´ØÀ¾¿Í¤¬°¦¤·¤¿¥¹¥¿ー¤ÎÍ¾ÃÌ20Áª¡×¤Ç¤Ï¡¢£±·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥Èー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ý¤ÈÄáÉÓ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊÂçºå¤Î¡ËÈ¬Èø¤Ë¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤Å¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Î¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤½¤Î¸å¤â¡Ë²¿ÈÖÁÈ¤«¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿»³¸ý¡£¤ªÅ¹¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ð¤ÎËÀ¼÷»Ê¤¬È¢¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ï¤è¿©¤Ù¤Ê¥¢¥«¥ó¡¢¥µ¥Ð¤ä¤«¤é¡×¤È»×¤Ã¤¿»³¸ý¤Ï¡¢¤½¤Îº¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î³Ú²°¤ËËÀ¼÷»Ê¤ò»ý»²¡£³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏËÀ¼÷»Ê¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î³Ú²°¤Ë¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÄáÉÓ»Õ¾¢¤Î³Ú²°¤«¤é¡ÖÃ¯¤ä～¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£»³¸ý¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»Õ¾¢¤Ï¡Ø¤ï¤·¥µ¥Ð°ìÈÖ¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡ª¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Ï¥µ¥Ð¤¬¡Ë¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥¢¥«¥ó¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡Ù¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³¸ý¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì²óÃÖ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨ー¡ª¡×¡Ö°¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£ßÀ²È¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤¬¡Ö¡Ê»³¸ý¤µ¤ó¤Æ¡Ë¥¤¥¿¥º¥é¤Î¿Í¤Ê¤ó¤ä¡×¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¿´¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÍ¾¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÆó¤ÄÃÖ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤ª¤¤～¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»³¸ýÃÒ½¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÎÍ¾ÃÌ¤Ï¡¢£¸·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£