ダウンタウン浜田雅功（62）の妻で、タレントの小川菜摘（62）が14日、インスタグラムを更新。水素を鼻から吸入している写真を公開した。

両方の鼻の穴に管を入れた状態の写真を公開し「リラックスタイムに水素吸入してます」と書き出した。

「『水素吸入効能』感じ方は人それぞれなので！ 私もまだ試している段階です」とつづり、効能を列挙。

「美容・美肌:活性酸素を抑えることで、肌の健康を保つ効果が期待されます」

「ダイエット・代謝アップ:脂肪燃焼を促進し、代謝を向上させる可能性があります」

「肉体疲労の回復:副交感神経を優位にし、疲労回復を助けるとされています」

「学習効率の向上:集中力を高め、学習効率を向上させる効果があるとされています」

「抗酸化作用:活性酸素を無害な水に変えることで、細胞のダメージを軽減し、健康維持に寄与します」 最後に「検索するとこんな効能が！！」と締めくくった。

小川の投稿に対し「水素吸入ですね 美容室で勧められましたが購入せず美容室行く度に水素水いただいて、吸入して来ています」「リラックス最高ですね 菜摘さん目がまんまる」「水素水も良いって言いますよね 効果の程をまた教えて下さいね」などと書き込まれていた。