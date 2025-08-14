中国の電子産業、安定した成長を維持

中国物流・購買連合会は8月14日、現在開催中の「第3回電子産業サプライチェーンエコシステム大会」において「中国電子産業サプライチェーン発展報告書（2025）」を発表しました。報告書によると、近年の中国電子産業は急速な発展を遂げ、電子産業サプライチェーンの強靭性が著しく向上していることが分かりました。

報告書は、市場の急速な成長と政府による包括的な増量政策の相乗効果により、中国電子産業は良好な成長傾向を維持していると示しています。24年の中国電子情報製造業の市場規模は前年比6．1％増の約21兆5900億元（約444兆円）となりました。情報化・デジタル化の加速に伴い、家電製品や自動車電子部品などの需要が旺盛で、業界全体の成長をけん引しています。人工知能（AI）技術の実用化が進む中、AIスマートフォンやAIパソコンの普及率が大幅に上昇し、業界に新たな成長の原動力を注入しています。

企業数に関しては、24年の全国の電子情報製造業企業数は前年比約9％増の約4万2000社でした。企業は主に長江デルタや珠江デルタ地域に集中しており、全体に占める両地域の割合は60％を超えています。

今年上半期も電子産業は安定した成長を維持しています。年収2000万元（約4億1000万円）以上の電子情報製造企業全体の売上高は前年同期比9．4％増の8兆400億元（約173兆円）に達しました。同時にAI、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの先端技術の応用が加速し、製品のハイエンド化と産業の質的向上を効果的に推進しました。（提供/CRI）