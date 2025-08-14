10月31日に公開される坂口健太郎主演映画『盤上の向日葵』の場面写真が公開された。

参考：坂口健太郎主演『盤上の向日葵』予告＆ポスター公開 佐々木蔵之介、高杉真宙らも出演へ

本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる柚月裕子による同名小説を原作としたヒューマンミステリー。『君に届け』『ユリゴコロ』『隣人X -疑惑の彼女-』などを手がけた熊澤尚人が監督を務める。

アマチュアからプロ棋士へと異例の昇進を遂げた天才棋士・上条桂介役で坂口が主演を務めるほか、渡辺謙が伝説の賭け将棋の真剣師・東明重慶役、土屋太鳳が上条桂介を見守る元婚約者・宮田奈津子役をそれぞれ演じる。

殺人事件の容疑者となった桂介は天才棋士として輝かしい活躍をみせていたが、自信に満ち溢れる姿からは想像できない壮絶な過去を歩んできた。寒さの厳しい諏訪湖畔に生まれた桂介は、酒とギャンブルに溺れる父・上条庸一（音尾琢真）と極貧生活を送る日々。しかしそんな桂介が唯一熱中していたものが将棋だった。彼の才能を見抜き将棋を教え、親のように暖かく迎え入れた唐沢光一朗（小日向文世）や、桂介に静かな愛を注ぐ宮田奈津子（土屋太鳳）の存在によって、どん底で孤独な桂介の人生に光が差す。さらには、賭け将棋の真剣師・東明重慶（渡辺謙）との出会い――それは、桂介の人生にかつてない情熱、そして深い絶望をもたらす運命の瞬間だった。将棋駒を巡る事件の謎と、桂介の過去や重慶の存在にはどのような繋がりがあるのか。

公開された場面写真では、渡辺演じる重慶と将棋を指す姿や、雨の中で詰問する桂介の様子など、主人公・上条桂介の激動の人生が捉えられている。

熊澤監督は、「主人公にとっては将棋でしたが、人が自分にとって一番大切だと思うものに打ち込んで、好きでやりたい故に苦しみも同時に生まれ、それでも命がけで打ち込み、いろんな気付きを得て、人生を生ききる。そんな人間にとても魅力を感じました」と、人生における普遍的なテーマを原作から感じたという。「“将棋”を知らなくても共感できる、普遍的な人間ドラマが描かれています。何か大切なものを見つけて打ち込む事は、これほど掛けがえのなく、魂を揺さぶるものなのかと、必ず皆さんに伝わると思い映画を作りました」と語る。

また、本作のムビチケ前売券（オンライン）が8月15日10時より発売開始される。購入特典として、映画鑑賞後に、本作のティザービジュアルの絵柄と鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像が全員にプレゼントされる。（文＝リアルサウンド編集部）