１４日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９４．３５ポイント（０．３７％）安の２５５１９．３２ポイントと４日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２１．１２ポイント（０．２３％）安の９１２８．９３ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２７０１億２１２０万香港ドル（約５兆４０４億円）となっている（１３日は２８４０億４０７０万香港ドル）。

指標発表が警戒される流れ。中国では１５日に７月の小売売上高や鉱工業生産、１〜７月の鉱工業生産などが公表される予定だ。いずれも前回から伸びが鈍化すると予想されている。融資下振れも逆風。前日引け後に公表された７月の中国金融統計では、人民元建て新規融資額が前年同月比で５００億人民元（約１兆２００億円）減り、２００５年７月以来のマイナス成長に落ち込んだ（市場予想は３０００億人民元の増加）。米長期金利の低下や、中国の政策に対する期待感などで、指数は高く始まったものの、上値は重く、中盤からマイナスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が６．０％安、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．０％安、香港リート（不動産投資信託）の領展房地産投資信託基金（８２３／ＨＫ）が４．１％安と下げが目立った。レノボの４〜６月期決算は利益が倍増し、売上高は過去最高を記録したものの、全体の粗利益率が低下し、業績の先行きが不安視されている。

セクター別では、建材・鉄鋼が安い。鞍鋼（３４７／ＨＫ）が５．２％、中国東方集団ＨＤ（５８１／ＨＫ）が３．７％、重慶鋼鉄（１０５３／ＨＫ）が３．４％、華新水泥（６６５５／ＨＫ）が２．７％、華潤建材科技ＨＤ（１３１３／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。

自動車セクターも売られる。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．７％安、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）と蔚来集団（９８６６／ＨＫ）がそろって１．８％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．６％安と値を下げた。吉利の中間決算は実質利益２倍で新車販売が過去最多となるなど堅調だったが、足もとで上昇が続いていたこともあり、好材料の出尽くし感も意識されている。

医薬セクターもさえない。四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が３．４％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．５％安、山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が１．４％安、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

半面、中国の保険・証券セクターは高い。中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が５．５％、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が４．７％、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．６％、東方証券（３９５８／ＨＫ）が５．０％、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．３％、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇した。

不動産セクターも物色される。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が３．３％高、華潤置地（１１０９／ＨＫ）と万科企業（２２０２／ＨＫ）がそろって２．０％高、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が１．６％高で取引を終えた。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４６％安の３６６６．４４ポイントで取引を終了した。自動車が安い。軍需産業、資源・素材、医薬、公益、不動産、運輸、インフラ建設なども売られた。半面、金融は高い。半導体も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）