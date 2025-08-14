現在、Kis-My-Ft2（以下、キスマイ）がライブツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』を開催中だ。5月に発売された11枚目のアルバム『MAGFACT』を携え、6月の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演から、全国8都市24公演をまわるアリーナツアーとなっている。

本稿では、8月10日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様をレポートする。ライブの内容に触れるため、ネタバレを避けたい方はご注意願いたい。

開演前にはメディアを集めた囲み取材が行われた。

この日はキスマイのCDデビュー日。MCの一部がをYouTubeで生配信され、デビュー15年目のスタートとなる特別な記念日を多くのファンと迎えることとなった。

特別な14周年のデビュー日を迎えての気持ちを聞かれると、横尾渉は「ステージ上でファンの皆さんとお会いできるということが嬉しいです。めったにできないことじゃないですか、こうやって会場を押さえるのも、メンバーが揃うのも……。だからステージで会えるのが一番嬉しいです」と話す。

横尾のコメントに深く頷きつつ、藤ヶ谷太輔は「会場にいらっしゃる方だけじゃなく、ずっと今までたくさんの方がキスマイを応援してくださっている……特別な日になればいいなと」と話した。

宮田俊哉は「ライブは僕らにとっても特別な空間なので、そこでファンの皆さんと一緒に『おめでとう』って言えるのは、ファンの皆さんにとってもおめでとうっていうことでもあると思うので、それを分かち合えるのが素敵だなと思ってます」と笑顔を見せる。

玉森裕太は「デビュー日を迎えられるのもファンの皆様のおかげだと思うので、今日は感謝の気持ちを伝えていけたらいいかなと思ってます」と噛み締めるように語った。

二階堂高嗣は、「ファンの方と、デビュー日という時間を過ごせるのも嬉しいですし、今日会場入りした時にスタッフさんにも『デビュー日おめでとうございます』って言っていただいて、いろんなスタッフの方にも支えられているっていうのも実感して今日を楽しみたいと思います」と感慨深げ。

千賀健永は「グループ活動を続けるって難しいことなんだなって年々見て体感している中、こうやって6人でステージに立ち続けることができる。それがまずすごく嬉しいことだし、それはファンの皆様が集まって応援してくれるからだっていうことを、年を取るごとにさらに感じるようになりました」と語ってくれた。

6人それぞれが、この日を迎えられたことに感謝と喜びを感じている様子だ。

今回もライブ衣装は玉森、演出は二階堂が担当。着用している衣装について玉森は、「二階堂さんの方から『ファッションショーをテーマにした衣装が一着欲しい』ということだったので、ニカ（二階堂）といろいろ何回も相談して作らせてもらいました」と語る。今回、玉森は初めて生地やパーツを韓国に買い付けに行ったと明かし、「（衣装を作る上での）テーマは一貫していて、『かっこいいキスマイ』。着ていてテンションが上がって、見ている方にも『かっこいい、おしゃれだな』って思ってもらえる衣装づくりを心掛けています」と話した。

ツアーコンセプトについて、二階堂は「アルバム『MAGFACT』を引っ提げてのライブ。いろんなアーティストやクリエイターの方とコラボさせていただいて、毎年伝えてるんですけど、パフォーマンス、楽曲もまた今までと違うKis-My-Ft2が見られるんじゃないかなと思います」と、“新しいキスマイ”に自信を見せた。

◾️『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』本編詳細レポート

開演前の会場は、メインステージにかけられた紗幕にツアーロゴが映し出され、特別な記念日を迎えたファンの高揚感で満ち溢れていた。照明が切り替わり、いよいよライブがスタート。オープニング映像ではファッションショーさながらにランウェイを歩く6人の姿が次々と映し出され、大きな歓声が上がる。

メインステージの上空から大きなゴンドラに乗った6人が登場。1曲目は「Curtain call」だ。エレガントでクールなベージュのスーツに身を包み、メインステージへ降り立つと、スタイリッシュなダンスでオープニングを飾った。

観客が沸き立つ中、「FREEZE」ではスモークが焚かれる中で切れ味の鋭いダンスで魅せる。さらに花道を進みながら観客を煽った「Tonight」、激しいレーザーの中でセンターステージから後方のサブステージまで激しいダンスで盛り上げた「Luv Sick」と、続けてハードなナンバーを披露。「Kiss魂」「FIRE BEAT」では、メンバー一人ひとりの挨拶を織り交ぜファンの熱気を煽りつつ、トロッコやリフターを使って会場の隅々にまでその姿を見せる。炎の激しい特効で彩られた「Take Over」へ続き、ライブ序盤にもかかわらず会場の熱気が上がり続けていった。

幕間映像を挟み、MAN WITH A MISSIONのKamikaze Boyによる楽曲「Glory days」へ。ボタニカルなモチーフがあしらわれたカジュアルな衣装に着替え、バックスクリーンに映し出された壮大な自然を背景に披露。前向きな宣言のように、高らかに歌い上げる6人の姿が印象深い。「HEARTBREAKER」「Half Baked」とスタイリッシュな楽曲が続き、一人ひとりのボーカルの個性や、メンバー同士のケミストリーを楽しんでいる様子からはキスマイの音楽的な魅力があふれていた。

「ロリポップ」では、ステージに女性のマネキンが登場。マネキンにはカメラが設置されていて、モニターに映る映像には女性目線の6人が次々映し出される。キスマイらしい甘い雰囲気を滲ませた演出に、会場から大きな歓声があがった。

続いての「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」では、曲中でサンドウィッチマンのふたりがサプライズで登場。曲のセリフや、サビのダンス、決めポーズで楽曲に参加し、会場を盛り上げる。コラボパフォーマンスに会場の熱が冷めやらぬ中、キスマイのデビュー日を祝い、和やかなトークが繰り広げられた。リハーサルでは伊達みきおが失敗し、演出担当の二階堂が映像を見せての厳しめの指摘があったエピソードなどが、笑いを交えつつ明かされた。長年番組で共演している二組だからこその笑顔あふれるトークに、会場からも笑い声が絶えない。最後にはショートコントも披露し、キスマイとサンドウィッチマンの信頼関係や絆が感じられる楽しい時間となった。

「みんなの方へ行くよ！」とシャウトし、メンバーは2階スタンドへ移動。「C'monova」「SHE! HER! HER!」など人気曲とともにトロッコで巡り、ファンとの交流を楽しんだ。会場全体が大盛り上がりの中でメインステージへ戻り、メンバー紹介曲である「Who's gonna play?」を披露。ペンライトにSDカードを入れ、モードを切り替えることで、紹介メンバーと歌っているメンバーのカラーに変わるという特殊な演出のほか、振り付けのレクチャー動画が公開されていたこともあり、息の合った掛け合いも完璧。会場がひとつとなって前半ブロックが終了した。

MCタイムは、コール＆レスポンスや水分補給の乾杯といったお馴染みのやり取りから、アルバム『MAGFACT』がオリコン週間アルバムランキング1位を獲得したこと、そして1stアルバム『Kis-My-Ft2』が持っていたアルバムの売り上げ記録を更新したことが報告されると、会場から大きな拍手が贈られる。「いいアルバムだよね」「いろんな方に曲をいただいて」「コラボもたくさんしたし」とアルバムの出来に自信を見せた。

そのアルバム『MAGFACT』に収録された「メロディ」は、「今キスマイに歌ってほしい曲は？」というアンケート結果をもとに作られた応援ソング。時にメンバー同士肩を寄せ合い、客席に投げかけるように優しく歌う姿からは、メンバー同士、ファンとキスマイ、それぞれが応援し合える関係性であることを示すかのようだった。

そして、YouTubeで生配信を行うMCパート直前、客席をざっくりと分けてペンライトの色を指示すると、一瞬で6色がきれいに並び、これにはメンバーも感動した様子。生配信が始まると、14周年のデビュー日を迎えたことをファンにあらためて報告。「俺たちが『おめでとう』ということでもあるんだけど、応援してくれるみんなにも『いつもありがとう、おめでとう』という気持ち」「一緒に時を刻んでいますね」と、ファンあってのデビュー記念日だということを伝える。ステージにケーキも登場し、TikTok撮影や、Instagram用の記念セルフィ―など、特別な日の思い出を残していった。

デビュー日のお祝いはまだ終わらない。新曲「A CHA CHA CHA」が配信リリースすることが発表されると、大きな歓声と拍手が起こった。「皆さん、爆アゲで！」と煽ると、ムービングステージを使って「A CHA CHA CHA」を初披露。大人の余裕と色気が感じられるヒップホップなサマーチューンは、まさに今のキスマイだからこそ醸し出せる空気感だ。キスマイの新しい魅力に会場中が釘付けになった。

後半は宮田、玉森のユニット曲「SHINDO」からスタート。黒の衣装に身を包んだふたりが、ユニークなリリックとファニーでキレのある細かなダンス、キュートな表情をかわるがわる見せていく。サングラスとカラフルな柄スーツに身を包んだ千賀、横尾、藤ヶ谷によるユニット曲「Yummy, lovely night」では、ファンとのコール＆レスポンスもあり、チャーミングで癖になるようなパフォーマンスに再び熱気が上昇していく。

続いては、二階堂の冠番組である『ニカゲーム』（テレビ朝日系）とコラボした特別企画コーナー。番組でもお馴染みの映像が流され、緑のジャージに身を包んだ二階堂が登場。英語を読むのが苦手な二階堂が、「debut」という英単語をなんと読んだかをファンとメンバー5人で当てるという企画だ。ファンに「せーので言ってみて！」と問いかけると、さまざまな回答が寄せられるが、一番大きく聴こえた「デブト」に答えを決定。二階堂は「デヴィット」と回答し、会場中が驚きと笑いに包まれる。

ここで「Shake It Up」がスタート。イカゲーム風のコスチュームに身を包んだダンサーと二階堂がクールな群舞を繰り広げ、曲中にローラースケートを履くと、ほかのメンバーもローラースケートを履いて再登場。花道を駆け抜けた。曲が終わり、宮田から「デビュー」と先ほどの問題の答えが告げられると、二階堂は「まじでへこむやつだ！」「ごめんなさい！」と悔しさを滲ませた。

ダンサーによるバックスクリーンや手持ちのパネルの映像とシンクロしたパフォーマンス、藤ヶ谷のソロダンスに続き、衣装チェンジした6人がメインステージに再登場。「Meramera」「FIGHTERS」へ続く。さらにムービングステージを使って「Dancing Star」「Girl is mine」「HANDS UP」「Crystal Sky」と、ライブ終盤にも関わらずハードな楽曲がマッシュアップされ、ダンスパフォーマンスや観客への煽りもますます激しさを増していった。

会場の熱気がマックスに高まったところで、レーザーライトが会場中を激しく照らす。ジャケットを身に着けた6人がメインステージや花道、リフターに登場し、オープニング映像で見せたランウェイショーがステージ上で展開される。

本編最後の楽曲は「CHEAT」。バックスクリーンに「CHEAT」の文字が綴られると、ウォーキングのようなしなやかさ、コンテンポラリーのようなのびやかな感性を滲ませたダンス＆ボーカルを届けていく。最後はアウトロに合わせモデルウォークをし、表情を作りポージングをとると、一人ひとりステージを後にしていく。ライブのオープニング映像と本編ラストが繋がるという秀逸な演出で、作品性の高いエンターテインメントショーを締めくくった。

今回のライブには、Kis-My-Ft2の“今”が詰め込まれていたと思う。クールさ、キュートさ、ユーモア、一人ひとりの個性やスキルにクローズアップした場面など、キスマイというグループにはこれほどまでにさまざまな表情があるのだと再確認できるような、バラエティ豊かな構成だった。

数々の過去の楽曲は今しかできない表現を追求し、最新曲ではこれまでにない姿を見せようという、キスマイらしい攻めの姿勢。そのいずれにも、今まで以上に情熱が込められていたように思う。

15年目をスタートした彼らはこれから、どんな新しい表情を見せてくれるのだろう。キスマイの未来がますます楽しみになるような2時間だった。

（文＝草野英絵）