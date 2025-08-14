『暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD』福山潤、渕上舞、岡本信彦、逢坂良太が生出演 アニメ10周年記念番組
アニメ「暗殺教室」の放送10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』のアニバーサリー企画第2弾として22日に放送される、ニッポン放送『暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD』（午後10：00〜午前0：00）に、同作で声優を務める福山潤、渕上舞、岡本信彦、逢坂良太が生出演することが決定した。
【動画】中毒性あるリズム！変な殺せんせー 『暗殺教室』新映像
同番組では、声優陣のオーディションやアフレコ時の裏話が語られるほか、「あれから10年！こんな事件がありました！」というテーマでリスナーからもメールを募集。ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送され、番組が放送される地域ではAMラジオ、FMラジオ、またスマホやPCからはradikoで聴くことができるほか、放送地域以外でもradikoのエリアフリー機能を使って聴くことができる。
同アニメは、『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超える人気マンガが原作。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
