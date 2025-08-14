時東ぁみ「私の体型には似合わなかったかも」膝上ミニワンピから美脚披露「可愛い」「引き締まってて綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの時東ぁみが8月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿を公開した。
【写真】時東ぁみ、膝上ミニスカから美脚披露
時東は「渋谷クロスFM『時東あみの防災士RADIO』衣装。早く着たいな〜と思ってとっておいた洋服。でも…私の体型には似合わなかったかも…？着たい服着ればいつか一！！！」とコメントし、白いミニワンピースに黒いブーツを合わせたコーディネートを披露した。膝上丈のワンピースから美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合ってるよ！」「引き締まってて綺麗」「白いワンピが素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
