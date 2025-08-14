【なにわ男子】待望の初ドーム公演も決定！ 発売してきた楽曲の魅力を再検証
なにわ男子が2026年1〜2月に初のドームライブ『NANIWA DANSHI 1st LIVE 2026 DOME』を開催することが発表されました。このドーム公演は、1月12、13日に東京ドーム、1月31日〜2月4日にかけて京セラドーム大阪で計7公演を実施。メンバーだけでなく、応援してきたファンにとっても待望のドーム公演となります。
今回は、グループにとって重要なドーム公演の決定を記念して、なにわ男子の魅力を音楽の側面から徹底解剖。旧ジャニーズ事務所時代から、さまざまなアイドルグループを取材で追ってきた元テレビ局スタッフが解説します。
所属するSTARTO ENTERTAINMENTの中でも、特に王道アイドル路線で活動を行うグループとして人気を拡大。ライブでは、主にキラキラとしたアイドルらしい演出を見せてファンを楽しませています。
そんななにわ男子ですが、デビューシングル『初心LOVE』がとにかく衝撃的でした。発売された2021年のヒットチャートを見ても、さまざまなジャンルのグループが活躍していたことが分かります。そんな中で、『初心LOVE』はメロディーからアレンジ、メンバーの歌い方までが王道アイドル路線。振り付けやミュージックビデオ、衣装まで、すべてが完璧なアイドル像を見せ、時代に逆行している印象もありました。ただ、中毒性あるメロディーやほかにはないアイドル全開のコンセプトが受け、一気にファンを拡大することになります。
この楽曲が収録されているアルバム『1st Love』では、とにかく君が好きだと歌い上げる『月火水木君曜日』や、西畑さんが作詞、振り付けを大西さんが担当した『ちゅきちゅきハリケーン』など、さまざまなタイプのアイドルソングが満載。『シンシア』『Timeless Love』『The Answer』といったドラマ主題歌も、異なったアレンジでアイドルらしさをしっかり提示しています。
なにわ男子の楽曲の魅力は、K-POP路線に流されない独自の世界観を構築しているところです。世界的に支持されるK-POPサウンドは、アメリカのトレンドをうまくミックスして常に最先端を目指しています。なにわ男子の場合は、日本で支持されたアイドルソングの流れを取り入れ、最新型のサウンドを聞かせることで独自性を強めました。
例えば、シングルのカップリング曲『#MerryChristmas』では、R&B的な楽曲に挑戦しながらも和風のアレンジを披露。ファンクソウルのエッセンスあふれる『I know』は、サビに向かって90年代にはやったJ-POPサウンドの雰囲気を感じさせます。常にアイドルソングを進化させているグループで、音楽の歴史を更新し続けているといえるでしょう。
『ありふれた恋じゃ、もう満たされない』『SATISFACTION』『Missing』で大人の一面を見せ、『I Wish』『恋やけどめ』はなにわ男子らしい王道アイドルポップス。1stアルバムからの3部作となる『ちゅきちゅきハネムーン』が収録されるなど、遊び心も忘れていないところが最高です。
9月3日には両A面シングル『アシンメトリー / Black Nightmare』をリリース予定。『アシンメトリー』はエモーショナルな旋律が印象的なダンスナンバーで、『Black Nightmare』は中毒性のあるメロディーが特徴的な楽曲となっています。さらにアイドルソングを進化させそうで、発売が待ち遠しいファンも多いでしょう。
これらの楽曲が成立するのは、それぞれのメンバーのスキルが高いからだと考えます。西畑さんと大橋さんが注目されることが多いですが、各メンバーの歌声に特徴があり、バランスがいいのが魅力。ダンスもそうなのですが、7人の持ち味が生かされる作品がそれぞれあり、グループで披露する楽曲がどれもレベルの高いものになるのです。
現在まで、多くの名曲を発表してきたなにわ男子。ドーム公演ではどの楽曲をパフォーマンスしてファンを喜ばせてくれるのか、いまから期待して待ちましょう。 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
