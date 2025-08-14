人気YouTuber・Rちゃん、パリで美脚披露 膝上ミニドレス姿に「透け感が綺麗」「似合う」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】人気YouTuberのRちゃんが13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つブラックドレス姿でのパリでのファッションを公開した。
【写真】Rちゃん、パリで美脚披露
Rちゃんは「ココ・シャネルは髪を短くし、膝を隠し、ポケットをつけた。一方、今の私は髪を長く、膝を出し、ポケットはつけない--それが私のこだわり」とコメントし、パリのホテルで黒いシースルー素材のミニドレスを着用した姿を披露した。膝上丈のドレスから美しい脚のラインがのぞき、「Riuのエレガンスは私達デザイナーが気分で決める」と自身のブランドについても語っている。
この投稿に、ファンからは「エレガント」「透け感が綺麗」「ドレスが似合う」「美しい脚」「パリが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
