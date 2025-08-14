『地獄先生ぬ〜べ〜』死んだ命を蘇らせる 山口晶が活躍…第8話あらすじ＆場面カット
26年ぶりの新作となるテレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の第8話「霊界通信機で大発明！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。第8話は20日にテレビ朝日系で放送され、ぬ〜べ〜の生徒・山口晶（声：藤原夏海）が活躍する。
【画像】死んだ命が生き返る…可愛いヒロイン活躍！『ぬ〜べ〜』場面カット
第8話は、発明が大好きな晶は、ジャンク品のタブレットを手に入れて以来、異様なほど発明にのめり込んでいた。次々と生み出される発明品にはなぜか霊の気配が宿り始める。
ついには「死んだ命を蘇らせる」と言い出し周囲は困惑する。晶の手によって亡くなったはずのウサギ・シロがモニターに現れるが、それは本当にシロなのだろうか…？異変に気付いた鵺野が真相を探る。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。キャストは主人公・鵺野鳴介（ぬ〜べ〜）役は前作に続き置鮎龍太郎が担当し、アニメーション制作はスタジオKAIが手掛ける。
