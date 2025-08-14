城桧吏、NHK連ドラで初主演「僕自身も成長していきたい」 『終活シェアハウス』10月スタート
俳優の城桧吏が、NHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（10月19日スタート 毎週日曜 後10：00）でW主演を務めることが決定した。城にとってNHKの連続ドラマ初主演作となる。舞台は、4人で272歳という年齢を誇るシングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込むのは、真面目な犬系男子と“カワイイ系ツンデレ”な彼女だ。
【動画】城桧吏ら若手キャストがド緊張！舞台あいさつで初々しい姿
作品は、若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒントを見つけていく姿を描く。物語の中で、少年はオバサマたちのバイタリティに触発され、好青年へと成長していく。“楽しくて、おいしくて、ほろっとして、くすっとなる”新機軸のヒューマンコメディと銘打たれている。
原作は御木本あかりによる話題作で、脚色は水橋文美江が担当。主題歌にはDREAMS COME TRUEの名曲「サンキュ.」が採用され、友情をテーマにした歌詞がドラマの世界観を彩る。城は、お人好しで流されやすく、就職活動も苦戦中の主人公・速水翔太を演じる。
■城桧吏のコメント
このたび、速水翔太役を演じさせていただける事を大変うれしく思っています。世代を超えて繋がるキャラクターたちや独特な世界観と、4人のオバサマ達のテンポ良い会話は、台本を読んでいてとてもワクワクしました。そして何に対しても前向きで楽しむことのできるオバサマ達の生き方にとても勇気をもらいました！
お人好しで真面目な翔太というキャラクターが、オバサマ達との出会いを通じて、振り回されながらもどのように影響され物語が進んでいくのか、大切な翔太という役と共に、作品を通して僕自身も成長していきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。全世代の方に是非ご覧いただきたいです！
【動画】城桧吏ら若手キャストがド緊張！舞台あいさつで初々しい姿
作品は、若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒントを見つけていく姿を描く。物語の中で、少年はオバサマたちのバイタリティに触発され、好青年へと成長していく。“楽しくて、おいしくて、ほろっとして、くすっとなる”新機軸のヒューマンコメディと銘打たれている。
■城桧吏のコメント
このたび、速水翔太役を演じさせていただける事を大変うれしく思っています。世代を超えて繋がるキャラクターたちや独特な世界観と、4人のオバサマ達のテンポ良い会話は、台本を読んでいてとてもワクワクしました。そして何に対しても前向きで楽しむことのできるオバサマ達の生き方にとても勇気をもらいました！
お人好しで真面目な翔太というキャラクターが、オバサマ達との出会いを通じて、振り回されながらもどのように影響され物語が進んでいくのか、大切な翔太という役と共に、作品を通して僕自身も成長していきたいと思います。これからの撮影がとても楽しみです。全世代の方に是非ご覧いただきたいです！