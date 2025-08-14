【新華社広元8月14日】中国四川省広元市剣閣県で11日、文化観光施設「大蜀道不夜三国城」がオープンした。高速鉄道「剣門関」駅前の広場を活用して建てられた同施設は、かつて関中（陝西省）地域と四川盆地を結んだ蜀道の文化と三国時代の文化を融合させ、夜間の文化観光消費を促進する集積エリアとしての機能が強化された。文化エンターテインメントと没入型街区、アートトイ体験を連携させることで、観光客の体験価値を高めるとともに、滞在時間の延長を図り、「通過型」から「宿泊型」への観光の転換を促進している。

施設のメインとなる「人文三国」がテーマの街区は、「魏・蜀・呉」エリアに分かれ、美食や文化クリエーティブ製品の買い物などが楽しめるさまざまな店舗がある。街区には四つのテーマエリアが設けられ、20余りのインタラクティブ型エンターテインメントが点在。観光客は三国時代の街のにぎわいや雰囲気を臨場感たっぷりに味わうことができる。

「蜀道奇門」文化体験エリアでは、体験型推理ゲームの「三国マーダーミステリー」が体験できる。複数のストーリーラインと異なる結末が用意され、観光客は遊びを通して三国文化を体験できる。（記者/蕭永航）