【15日（金）全国天気】

・北日本は午前中を中心に雨

・雷を伴い大雨も

・東海以西は猛暑続く

・関東も暑さと雷雨再び

15日（金）は、低気圧が北日本を通過し、それに伴うシアーライン（隠れ前線）も通過していくでしょう。この影響で、北日本は午前中を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。大雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。一方、関東以西は晴れ間の広がる所が多く、東海から西日本にかけて猛暑の所が多くなるでしょう。関東の内陸でも、一部で猛暑が戻る予想です。ただ、大気の状態が不安定で、午後は関東以西で局地的な雷雨の所がありそうです。

予想最高気温は、高松、山口、久留米、日田、佐賀、熊本で37℃、名古屋、岐阜、京都、大阪、岡山で36℃などとなっています。熱中症警戒アラートが西日本を中心に21県に発表されています。（関東は発表されていません）

【15日（金）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（＋3 真夏）

青森 24℃（＋4 真夏）

仙台 24℃（±0 真夏）

新潟 24℃（＋2 真夏）

東京都心 26℃（＋1 熱帯夜）

名古屋 27℃（＋1 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

【15日（金）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 30℃（＋1 真夏）

青森 33℃（＋3 真夏）

仙台 32℃（＋2 真夏）

新潟 30℃（-3 真夏）

東京都心 33℃（＋1 真夏）

名古屋 36℃（＋2 猛暑）

大阪 36℃（±0 猛暑）

広島 35℃（＋1 猛暑）

高知 35℃（＋2 猛暑）

福岡 34℃（-1 真夏）

【東海以西を中心に猛暑続く、北日本は断続的に雨】この先も太平洋高気圧に覆われる東海以西では、猛暑が続き、体温並みに上がる所も多いでしょう。東京都心も来週は猛暑がぶり返し、35℃以上の日が多くなる予想です。一方、北日本は次々に気圧の谷が通過し、断続的に雨が降る見込みです。