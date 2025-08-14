浜田雅功、元阪神タイガース・関本賢太郎＆能見篤史と3ショット 歴代の虎戦士のサイン並ぶ焼肉店で
ダウンタウンの浜田雅功が、16日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）で、プロ野球・元阪神タイガースの関本賢太郎と能見篤史と「虎の聖地」を巡る。
【動画】ベンチで監督気分！大爆笑する浜田雅功
浜田が、毎回替わる相方と上下関係を捨て、五分五分の立場でロケを行うロケ番組。今回の相方は、前回に引き続き、元阪神タイガースの2人。阪神ファンがよく訪れる「聖地」を巡った前編に続き、後編は「優勝目前!?絶好調！阪神タイガース大応援SP」と題し、“阪神タイガースの選手と、もしかしたら会えてしまうかも!?”という「虎の聖地」を訪れる。
3人が訪れた聖地は、関本含め、虎戦士行きつけの場所。前回の放送でケーキを食べたばかりで、何を食べるのか心配する浜田をよそに、関本は自信満々に案内する。「ここですね」と言ったその先にあったのは、なんと焼肉店。これに浜田と能見から「順番おかしいやん！」と総ツッコミをつける。
店内には、現監督の藤川球児をはじめとする歴代の虎戦士のサインや写真が壁一面に貼られている。店主と関本は特に親交が深く、関本がいつも食べている肉4種の盛り合わせ――通称「関本スペシャル」を食べることになる。
移動中のバスでは「関本と能見への質問コーナー」を実施。藤川監督について、選手時代から今の監督像まで、共に戦ったかつてのチームメイトだからこそわかる“藤川球児”を語る。また、今も語り継がれる“下柳グローブ叩きつけ事件”を当事者である関本が回顧する。
