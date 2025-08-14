「ウエスタン、阪神２−５中日」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は先発の今朝丸が５回６安打２失点だった。２番手で六回に畠が復帰登板。連打を許しながらも１回無失点に抑えた。４月３日のウエスタン・広島戦以来、４カ月ぶりの登板。中指のコンディション不良で戦列を離れていたが、順調な様子を見せた。

二回に栄枝からの３連打で２得点。ただ、七回にゲラが４安打と打ち込まれて３失点を喫した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−今朝丸が５回２失点。

「いや、よかったと思うよ。粘ったっていうかな、良かったというか。２点は取られたけど、１点ずつの最小失点ということでね。全くへばってるのもなかったけど、余力を残してというか、リリーフもたくさん今ちょっといるんでね。余力を残して交代させたんだけど、尻上がりに良くなってきたという感じだったよね。もう１人、２人ぐらいいけそうな感じはあったけど。まあいいところでね、もう炎天下やし。まあまあ、夏は今朝丸は強いけど、昨日も言ったでしょ。夏は強いけど、ほんま余力を残して交代っていうとこやな」

−ローテを回っていく。

「やっぱり体力づくりも兼ねて、彼を育成してるんでね。そういうところではローテというか、ちゃんと間隔を空けて、しっかり体作りをしながらというところも、どっちかっていうと体作りが主なんで。今のところそういう故障もなく、順調に来てるというとこだと思いますよ」

−畠が復帰登板。

「昨日も石黒、今日は畠と久しぶりのね、マウンドだったけど。畠は連打をされたけど、そのあとね、うまく変化球も交えて０に抑えるところなんかはやっぱり経験があるわね」

−まず１イニング投げられたことが収穫。

「うん、全然そういうブランクなんか感じないやん。やはり２人ランナーを出しても慌てないし。やはり０で帰ってくるっていうところがね、やはり彼らも結果なんで。そういう今朝丸ともう立場が全然違うんでね。そういったところではやっぱり経験がものを言ってるわね」

−島田が３安打。

「海吏な、昨日も同点打を打ってずっと４割以上打ってるでしょ。そういった意味ではコンスタントに、何番打ってもいい仕事してくれてるよ。島田、佐野といったところは。うん、そういうとこやな」